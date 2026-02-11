Sfilate tarantelle e maschere | Forino si prepara al Carnevale

Questa mattina, le strade di Forino si riempiono di allegria. Sfilano carri decorati, maschere colorate e gruppi di musicisti che suonano tarantelle. La comunità si prepara a vivere il Carnevale 2026, una festa che coinvolge tutte le frazioni e anima il paese con musica e tradizioni popolari.

Il Carnevale Forinese 2026 è pronto a trasformare Forino e le sue frazioni in un grande palcoscenico di colori, musica e tradizione popolare.Un appuntamento atteso che ogni anno richiama cittadini e visitatori, uniti dalla voglia di celebrare una delle feste più sentite del territorio.

Milano si sta preparando per il Carnevale Ambrosiano 2026, che durerà fino al 21 febbraio.

Tarquinia si appresta a vivere il Carnevale 2026 con tre sfilate programmate per l'8, 15 e 17 febbraio.

