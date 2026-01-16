Savignano si prepara al Carnevale con spettacoli di clownerie e cantarelle per tutti
Savignano sul Rubicone si avvicina al Carnevale con un programma di eventi dedicati a tutte le età. Il centro storico si anima il 17 febbraio con spettacoli di clown e cantarelle, offrendo un’occasione di intrattenimento e socializzazione. Questa tradizione, radicata nella comunità, rappresenta un momento di festa per residenti e visitatori, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale.
A Savignano sul Rubicone fervono i preparativi per il Carnevale, in programma per le vie del centro storico nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. Ad attendere grandi e piccini ci sarà una grande festa con sfilate, spettacoli itineranti, musica e animazioni pensate per coinvolgere tutta la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
