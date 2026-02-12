Il tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di Casapound per aver riorganizzato il partito fascista e per aver compiuto lesioni. La leader di Sinistra, Elly Schlein, chiede ora al governo di sciogliere il gruppo. La decisione della magistratura riaccende il dibattito sulla presenza di organizzazioni di estrema destra in Italia.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Il tribunale di Bari oggi ha condannato 12 militanti di Casapound per riorganizzazione del partito fascista e per lesioni. È una sentenza molto importante perché per la prima volta stabilisce che Casapound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba. Ora che c'è una sentenza che lo stabilisce, al governo non resta che fare quello che gli chiediamo da tempo: sciogliere Casapound, sciogliere le organizzazioni neofasciste come previsto dalla nostra Costituzione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casapound: Schlein, 'dopo sentenza di oggi, governo la sciolga'

Le opposizioni spingono perché il ministro Piantedosi venga in Parlamento a parlare.

Il deputato di Sinistra Italiana Giovanni Fornaro chiede al ministro Piantedosi di sciogliere Casapound.

