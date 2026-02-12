Casapound | Fornaro ' Piantedosi lo sciolga tempo parole finito'

Il deputato di Sinistra Italiana Giovanni Fornaro chiede al ministro Piantedosi di sciogliere Casapound. “Il tempo delle parole è finito”, dice, e invita il governo ad agire subito contro il gruppo di estrema destra. La richiesta arriva dopo le tensioni e le contestazioni in alcune città italiane. Fornaro ricorda la storia, citando il caso di Ordine Nuovo, e sottolinea che non ci sono più scuse per non intervenire.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Nel novembre 1973 dopo una sentenza di primo grado il ministro dell'Interno Emilio Taviani sciolse Ordine Nuovo per violazione della legge Scelba sul divieto di ricostituzione del Partito nazionale Fascista, previsto dalla XII norma transitoria della nostra Costituzione. Dopo la sentenza di Bari che ha condannato una dozzina di militanti di CasaPound per lo stesso reato, il ministro dell'Interno Piantedosi dimostri lo stesso coraggio di Taviani e sciolga Casapund, oltre a sgombrare l'immobile occupato a Roma da questa organizzazione. Il tempo delle parole è finito".

