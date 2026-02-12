Le opposizioni spingono perché il ministro Piantedosi venga in Parlamento a parlare. Dopo la sentenza del tribunale di Bari, chiedono chiarimenti su Casapound, definita un’organizzazione neofascista. La richiesta arriva in un momento di tensione politica, con le opposizioni che vogliono capire come il governo intenda muoversi rispetto a questa destra radicale.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Le opposizioni chiedono che il ministro Matteo Piantedosi riferisca in aula dopo la sentenza del tribunale di Bari su Casapound. Una organizzazione che "dopo questa sentenza è anche formalmente una organizzazione neofascista": venga sciolta e sia sgomberato lo stabile occupato da Casapound a Roma, le richieste delle opposizioni. Dice Angelo Bonelli in aula alla Camera: "Non ci sono più dubbi, Casapound è una organizzazione neofascista che occupa una stabile illegalmente a Roma. Chiediamo a Piantedosi: perchè non sgombera Casapound? E perchè questa organizzazione neofascista, come ha dichiarato il tribunale di Bari, non è stata sciolta? Chediamo al governo, che ha costruito una campagna contro Avs sebbene noi abbiamo sempre condannato violenze, da che parte si schiera: con i fascisti che pestano o con la Costituzione? No ambiguità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Casapound: opposizioni, 'organizzazione neofascista, Meloni la sciolga'**

Un gruppo di opposizioni ha deciso di boicottare la conferenza prevista oggi alla Camera, dove erano invitati rappresentanti di Casapound e Skinheads.

