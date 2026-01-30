Un gruppo di opposizioni ha deciso di boicottare la conferenza prevista oggi alla Camera, dove erano invitati rappresentanti di Casapound e Skinheads. La sala si è riempita di tensione, tra cori di ‘Bella Ciao’ e proteste contro l’evento sulla ‘Remigrazione e riconquista’. Alla fine, l’assemblea non si è tenuta e l’appuntamento è stato annullato. La scena si è trasformata in una bagarre, con i presenti che hanno espresso il loro dissenso in modo deciso.

Roma, 30 gennaio 2026 – Non si farà, almeno per oggi, il contestato evento sulla ' Remigrazione e riconquista ' alla Camera. La Presidenza ha annullato la conferenza stampa del deputato leghista Domenico Furgiuele organizzata con l'estrema destra di Casapound e il Fronte Skinheads, dopo le proteste delle opposizioni che hanno 'occupato' la sala deputata all'occasione. Cancellati anche gli altri appuntamenti programmati per oggi a Montecitorio. "Non ci sono le condizioni di ordine pubblico" per proseguire, ha spiegato l'ufficio stampa della Camera facendo uscire tutti i giornalisti presenti.

© Quotidiano.net - Bagarre a Montecitorio, le opposizioni boicottano la conferenza con Casapound e Skinheads: Costituzione e ‘Bella ciao’ in sala

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

