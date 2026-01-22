CasaPound e Spin Time rappresentano due presenze distinte nell’area dell’Esquilino, a pochi passi l’una dall’altra. Tra Via Napoleone III 8 e via Santa Croce in Gerusalemme 55, si sviluppa un confronto silenzioso che riflette le diverse identità e tensioni di questa zona della città. Questi due luoghi sono simbolo di un dibattito spesso presente nel quartiere, caratterizzato da opinioni contrastanti e preoccupazioni condivise tra residenti e stakeholders.

Entrambe all’Esquilino, vicine anche nella lista della Prefettura, le due occupazioni agli antipodi temono la stessa sorte: lo sgombero Due paure uguali e contrarie agitano l’Esquilino. Tra Via Napoleone III 8, sede di CasaPound, e via Santa Croce in Gerusalemme 55, civico che ospita Spin Time, c’è poco più di un chilometro di distanza. Divisi da piazza Vittorio e dal credo politico. La prima è la storica occupazione del movimento dei “fascisti del terzo millennio”. La seconda è l’occupazione abitativa multietnica che piace alla sinistra di piazza, a quella di palazzo, ma, soprattutto, a quella cinematografara dei tanti attori e registi che vivono da queste parti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - CasaPound e Spin Time: una paura comune

Leggi anche: Sgomberi a Roma, un'assemblea pubblica in difesa di Spin Time: "Pericoloso equipararci a Casapound"

Sociale: Bonafoni (Pd), oggi ad assemblea pubblica Spin Time, bene comune per RomaOggi, presso l’assemblea pubblica di Spin Time a Roma, rappresentanti e cittadini si sono riuniti per discutere e sostenere un presidio sociale e culturale importante per la città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Occupazione CasaPound, Piantedosi frena sulla regolarizzazione: Non è affare del ministero; SPIN TIME LABS; Gli spazi sociali si uniscono contro la repressione del Governo; Caso CasaPound, il movimento scrive al Demanio per la regolarizzazione: Piantedosi si sfila.

CasaPound e Spin Time: una paura comuneEntrambe all’Esquilino, vicine anche nella lista della Prefettura, le due occupazioni agli antipodi temono la stessa sorte: lo sgombero ... ilfoglio.it

Roma, rischio sgombero per lo Spin Time. Gli occupanti: «Adesso catena umana, ci difenderemo a oltranza»Ieri assemblea pubblica con centinaia di persone davanti all'edificio ex Inpdap in via di Santa Croce in Gerusalemme occupato nel 2013. All'interno ci sono 126 famiglie per oltre 400 persone ... roma.corriere.it

Dal Leoncavallo di Milano a Spin time e Quarticciolo ribelle di Roma. Dai centri sociali del Nord Est a quelli di Napoli, al Làbas di Bologna. Centri sociali da tutta Italia si sono riuniti al Campus Einaudi a Torino per l'assemblea chiamata da Askatasuna dopo lo - facebook.com facebook