Casapound militanti condannati per riorganizzazione del partito fascista a Bari

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni con simboli fascisti. La sentenza prevede anche la privazione dei diritti politici per cinque anni. I militanti sono stati riconosciuti colpevoli di aver ripreso le attività del partito sciolto e di aver manifestato pubblicamente in modo riconducibile a ideologie fasciste.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, agli altri sette 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.

