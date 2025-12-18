Torino | Pd a Piantedosi ' a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?'

In un clima di attesa e tensione, le domande si fanno più pressanti. La richiesta di chiarezza si leva forte, mentre il dibattito sulla gestione degli spazi occupati si intensifica. Tra gli sguardi rivolti alle decisioni delle autorità, emerge il desiderio di azioni concrete e uguali per tutti, senza distinzioni o privilegi.

© Iltempo.it - Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?' Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Davanti al plauso unanime della maggioranza per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, chiediamo a Piantedosi: quando assisteremo allo sgombero di CasaPound a Roma?". Lo dice il deputato del Pd Matteo Mauri, responsabile Sicurezza dem. "Il Partito Democratico denuncia con forza i doppi standard nella gestione della legalità: mentre le occupazioni dei centri sociali vengono sgomberate rapidamente, CasaPound mantiene da oltre vent'anni una sede illegale in un palazzo pubblico in una zona centrale di Roma. Chiediamo al Governo di intervenire senza ulteriori ritardi, rispettando la legge e i valori costituzionali della Repubblica”, aggiunge Mauri. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Piantedosi alla Leopolda: "Il momento dello sgombero di CasaPound si sta avvicinando" Leggi anche: Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri. Zaia: “A provocare lo scoppio tre fratelli”. Piantedosi: “Bilancio drammatico” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Quello sgombero bloccato dal sindaco Pd. Le mosse di Lo Russo per resistere al governo. Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?' - "Davanti al plauso unanime della maggioranza per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, chiediamo a Piantedosi: quando assisteremo allo sgombero di CasaPound a ... iltempo.it Sgombero Askatasuna, Piantedosi: “Dallo Stato segnale chiaro” - In merito allo sgombero dell'Askatasuna risalente alle ultime ore, Piantedosi si è pronunciato parlando di un chiaro segnale dello Stato. newsmondo.it

