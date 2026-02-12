CasaPound condannata per riorganizzazione fascista | l’opposizione chiede lo scioglimento e un intervento del governo

CasaPound è stata condannata a Bari per aver cercato di riorganizzare il movimento neofascista. La sentenza ha scatenato nuove polemiche e richieste di scioglimento da parte dell’opposizione, che chiede un intervento rapido del governo. Dodici militanti sono stati riconosciuti colpevoli di aver tentato di rimettere in piedi un partito già sciolto, accendendo di nuovo il dibattito sulla presenza di gruppi estremisti nel paese.

CasaPound nel mirino della giustizia: la sentenza di Bari e le richieste di scioglimento. La condanna di dodici militanti di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista, pronunciata dal tribunale di Bari, ha riacceso il dibattito sulla presenza del neofascismo in Italia e ha portato all'Aula della Camera richieste di un intervento immediato del governo. L'opposizione chiede al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di riferire e di avviare una procedura di scioglimento dell'organizzazione, sollevando interrogativi sulla sua persistenza e sulla sua attività nel tessuto sociale.

