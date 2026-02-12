Il Tribunale di Bari ha inflitto 12 condanne a membri di CasaPound, riconoscendo la riorganizzazione del partito fascista. I giudici hanno stabilito che l’organizzazione ha ripreso le sue attività, nonostante i tentativi di scioglierla. La sentenza segna un passo importante contro le infiltrazioni di ideologie totalitarie nel territorio pugliese.

Sentenza del Tribunale: riconosciuta la riorganizzazione del partito fascista. Il Tribunale di Bari ha condannato dodici militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista, disponendo anche la privazione dei diritti politici per cinque anni. Per sette imputati è stata inoltre riconosciuta la responsabilità per lesioni personali. Le pene inflitte. Cinque dei dodici condannati hanno ricevuto una pena di un anno e sei mesi di reclusione, mentre agli altri sette è stata inflitta una condanna più severa, pari a due anni e sei mesi di reclusione.

CasaPound, a Bari 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni fasciste.

Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per aver tentato di riorganizzare il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni di stampo fascista.

