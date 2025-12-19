Saluti romani 13 condanne | Manifestazione fascista

In un processo che ha attirato l’attenzione, i partecipanti sono stati condannati per manifestazione fascista e contestazione, mentre sono stati assolti dall’accusa di incitamento alla discriminazione o alla violenza razziale secondo la legge Mancino. La sentenza riflette le complesse sfumature della legge e la difficile distinzione tra libertà di manifestazione e repressione di ideologie totalitarie. Un episodio che riapre il dibattito sul rispetto della storia e dei valori democratici.

Nell'ondivaga giurisprudenza sui saluti romani, a cui ha cercato di porre dei paletti la Cassazione a Sezione unite lo scorso anno, è arrivata a Milano una sentenza di conferma di condanne, dopo che in un altro processo in primo grado, sempre sul caso dei cortei per Sergio Ramelli, c'era stata una raffica di assoluzioni, poco più di un anno fa. Ieri la Corte d'Appello milanese ha confermato 13 condanne a 4 mesi per altrettanti militanti di estrema destra per manifestazione fascista per quei saluti romani, il 29 aprile 2018, al corteo che si tiene ogni anno in memoria di Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia nel '75.

