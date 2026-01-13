Roma | Trombetti Pd su casette Pater approvata delibera per alienazione soluzione attesa da anni

La recente approvazione da parte dell’assemblea capitolina della delibera per l’alienazione delle casette Pater ad Acilia rappresenta una soluzione attesa da anni. Questo provvedimento, condiviso dal consigliere Trombetti del Partito Democratico, apre nuove possibilità per la gestione e il futuro di queste abitazioni, segnando un passo importante nel processo di riqualificazione e valorizzazione del quartiere.

Esprimo un grande senso di soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’assemblea capitolina, della delibera che autorizza l’alienazione degli immobili situati nel comprensorio delle casette Pater ad Acilia. Questa dichiarazione proviene dal consigliere capitolino e presidente della commissione Patrimonio e Casa, Yuri Trombetti, rappresentante del Partito Democratico. Trombetti ha commentato positivamente il via libera dell’Aula a un provvedimento che finalmente pone fine a una questione che si protraeva da troppi anni. “La questione delle casette Pater è stata una delle prime problematiche che ho affrontato all’inizio del mio mandato come consigliere capitolino”, ha ricordato Trombetti, sottolineando il suo impegno specifico nel trovare una soluzione per la dismissione di queste abitazioni e, soprattutto, nel rassicurare i residenti riguardo al loro futuro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

