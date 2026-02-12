Casa di comunità Alleanza Comune e Misericordia

Il Comune di Altopascio mette sul tavolo 50.000 euro per aiutare la Misericordia a realizzare una casa di comunità in via Fratelli Rosselli. L’obiettivo è creare uno spazio di supporto vicino alla sede di via Marconi e allo stadio. La somma è stata approvata di recente e dovrebbe servire a coprire parte dei costi di questa nuova iniziativa sociale. Ora si attendono dettagli sui lavori e sulla gestione dell’immobile.

Cinquantamila euro dal Comune di Altopascio come contributo alla Misericordia per la realizzazione della casa di comunità in via Fratelli Rosselli, nei pressi della sede di via Marconi e dello stadio. L'importo complessivo dell'opera ammonta a 263 mila euro. Lo si deduce dalla determinazione numero 97 del 10 febbraio 2026. Si tratta di nuove strutture socio-sanitarie di prossimità previste dal PNRR del 2021 e dal DM 772022, concepite per offrire assistenza sanitaria multidisciplinare sul territorio, ospitando studi di medicina generale, per ridurre il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. Con l'attuazione del progetto per cui si richiede il contributo, si destina stabilmente un immobile ai bisogni della comunità, rafforzando il sistema dei servizi locali, il ruolo delle associazioni di volontariato e le sinergie tra Enti presenti per migliorare l'assistenza ai cittadini.

