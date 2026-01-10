Confesercenti difende la Misericordia di Avellino | Patrimonio della comunità da tutelare

10 gen 2026

Confesercenti sostiene la tutela della Misericordia di Avellino, un patrimonio della comunità locale. Questa associazione ha consolidato nel tempo un rapporto di collaborazione con la città e la provincia, rappresentando un punto di riferimento nel territorio. La conservazione di questa realtà è fondamentale per preservare le tradizioni e il patrimonio sociale di Avellino, contribuendo alla coesione e allo sviluppo della comunità.

La Misericordia è una realtà associativa che con la città di Avellino e con l’intera provincia ha costruito un lungo e solido legame. Nata sull’onda dei soccorsi e degli aiuti prestati alla popolazione dell’Irpinia, dopo il terremoto del 1980, ha ormai 45 anni di attività alle sue spalle.Opera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

