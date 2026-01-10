Confesercenti difende la Misericordia di Avellino | Patrimonio della comunità da tutelare

Confesercenti sostiene la tutela della Misericordia di Avellino, un patrimonio della comunità locale. Questa associazione ha consolidato nel tempo un rapporto di collaborazione con la città e la provincia, rappresentando un punto di riferimento nel territorio. La conservazione di questa realtà è fondamentale per preservare le tradizioni e il patrimonio sociale di Avellino, contribuendo alla coesione e allo sviluppo della comunità.

La Misericordia è una realtà associativa che con la città di Avellino e con l’intera provincia ha costruito un lungo e solido legame. Nata sull’onda dei soccorsi e degli aiuti prestati alla popolazione dell’Irpinia, dopo il terremoto del 1980, ha ormai 45 anni di attività alle sue spalle.Opera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Supermarecross, Legambiente al Comune: "La spiaggia non è una pista, ma un patrimonio da tutelare" Leggi anche: "Da taglio Irpef 3 miliardi per tutelare il ceto medio". Giorgetti difende la manovra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Confesercenti difende la Misericordia di Avellino: Patrimonio della comunità da tutelare. Non benissimo ma mediamente bene, pur con vari distinguo. E’ questa la valutazione di fine Festività per il settore turistico di Siena e provincia secondo Confesercenti, che tra il 2 e il 7 gennaio ha interpellato i gruppi di contatto delle varie categorie di operato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.