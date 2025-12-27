Approvata dalla giunta la delibera che rinnova e regolarizza il secolare legame tra l’amministrazione comunale di Arezzo e l’arciconfraternita della Misericordia per l’utilizzo della chiesa della Santissima Trinità e dei locali annessi. L’atto sancisce una nuova concessione trentennale, ponendo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ della Misericordia. C'è l'accordo col Comune

Leggi anche: La chiesa della Santissima Trinità si fa teatro della performance artistica di Andrea Mario Bert

Leggi anche: Stendardo della Santissima Trinità: "È la prima opera di Raffaello"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I ragazzi della parrocchia Santissima Annunziata con il loro parroco Don Aniello Di Luca ci aspettano domani 27 dicembre e dopo domani 28 dicembre per il presepe vivente che hanno realizzato nell’antico complesso conventuale della chiesa. Orario 18-21 - facebook.com facebook