La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ della Misericordia C' è l' accordo col Comune

Approvata dalla giunta la delibera che rinnova e regolarizza il secolare legame tra l’amministrazione comunale di Arezzo e l’arciconfraternita della Misericordia per l’utilizzo della chiesa della Santissima Trinità e dei locali annessi. L’atto sancisce una nuova concessione trentennale, ponendo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ della Misericordia. C'è l'accordo col Comune

