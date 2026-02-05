Morti sul lavoro nel 2025 a Forlì-Cesena ne sono stati contati ben dodici | provincia 11esima in Italia

Nel 2025, dodici lavoratori hanno perso la vita in incidenti sul lavoro nella provincia di Forlì-Cesena. È un dato che preoccupa, soprattutto perché fa salire il totale delle vittime a livello nazionale. La provincia si trova all’11esimo posto in Italia per decessi di lavoratori, e il rischio rimane alto. Le autorità e le associazioni di categoria chiedono più controlli e misure di sicurezza per ridurre questa strage silenziosa.

Sono stati 12 in totale i lavoratori che hanno perso la vita per un infortunio mortale in provincia di Forlì-Cesena nel 2025. Un dato drammatico che pone ancora una volta il nostro territorio in "zona rossa" per la sicurezza sul lavoro. A dirlo è lo studio dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, condotto in base ai dati Inail sui dodici mesi dello scorso anno, senza tener conto degli infortuni in itinere. Se a livello italiano i dati peggiori si trovano, secondo lo studio, nelle province di Savona, Macerata e Macerata, Ravenna si trova al 28esimo posto, con una incidenza di infortuni mortali di 46,1, stimata in base alle otto tragedia su luoghi di lavoro rispetto a un numero di occupati che supera le 17mila unità.

