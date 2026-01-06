Perché trasformare la classe in una comunità scientifica | osservare ipotizzare sperimentare

Trasformare la classe in una comunità scientifica significa promuovere un ambiente in cui studenti e insegnanti collaborano attivamente attraverso l’osservazione, l’ipotesi e la sperimentazione. Questo approccio valorizza il ruolo dell’apprendimento come processo pratico e partecipato, fondamentale durante i momenti di massima plasticità neuronale. Favorire un clima di ricerca e scoperta contribuisce allo sviluppo di competenze critiche e di un atteggiamento curioso, essenziale per la crescita personale e intellettuale.

