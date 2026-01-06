Perché trasformare la classe in una comunità scientifica | osservare ipotizzare sperimentare
Trasformare la classe in una comunità scientifica significa promuovere un ambiente in cui studenti e insegnanti collaborano attivamente attraverso l’osservazione, l’ipotesi e la sperimentazione. Questo approccio valorizza il ruolo dell’apprendimento come processo pratico e partecipato, fondamentale durante i momenti di massima plasticità neuronale. Favorire un clima di ricerca e scoperta contribuisce allo sviluppo di competenze critiche e di un atteggiamento curioso, essenziale per la crescita personale e intellettuale.
Scoprire, sperimentare, imparare: non come verbi astratti, ma come esperienze fondative di un tempo scuola che coincide con il momento più fecondo dello sviluppo umano, quello in cui la plasticità neuronale raggiunge il suo massimo potenziale. È in questa finestra preziosa che l’educazione può davvero aprire la mente, non limitandosi a riempirla, ma insegnandole a muoversi, a esplorare, a interrogare il mondo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
