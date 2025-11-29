Carnevale di Agropoli nuovi fondi dal Ministero della Cultura

Salernotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo nuovi fondi per il Carnevale di Agropoli. Si tratta di 21.533,66 euro assegnati dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali Direzione generale spettacolo che ha stanziato una somma pari a 1,4 milioni di euro circa nel Fondo per la tutela e la valorizzazione dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

carnevale agropoli nuovi fondiCarnevale di Agropoli confermato tra i carnevali storici italiani: arrivano nuovi fondi dal Ministero della Cultura - Eventi: Per il secondo anno consecutivo la storica manifestazione agropolese ottiene il contributo ministeriale, con oltre 21mila euro destinati alla valorizz ... Scrive cilentonotizie.it

carnevale agropoli nuovi fondiPer il secondo anno il Carnevale di Agropoli tra quelli storici italiani: fondi per l’evento - Nuovi fondi dal Ministero della Cultura: «Un successo che prosegue grazie ad artigiani, volontari e associazioni» ... Riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Carnevale Agropoli Nuovi Fondi