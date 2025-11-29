Carnevale di Agropoli nuovi fondi dal Ministero della Cultura
In arrivo nuovi fondi per il Carnevale di Agropoli. Si tratta di 21.533,66 euro assegnati dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali Direzione generale spettacolo che ha stanziato una somma pari a 1,4 milioni di euro circa nel Fondo per la tutela e la valorizzazione dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
