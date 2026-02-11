Faenza scoperta romana sotto piazza Martiri | rinvenuti pavimenti e mosaici di una domus del I secolo

Questa mattina gli operai hanno scoperto i resti di una domus romana sotto piazza Martiri a Faenza. Durante i lavori per la nuova isola ecologica interrata, sono venuti alla luce pavimenti e mosaici datati al I secolo. La scoperta è fresca e ancora da studiare, ma già si parla di un ritrovamento importante per la storia locale.

Faenza, a emergere dal cantiere per la nuova isola ecologica interrata, sono stati rinvenuti pavimenti di una domus romana risalenti all'età imperiale, precisamente al primo secolo. La scoperta, avvenuta in piazza Martiri della Libertà, conferma l'altissima potenzialità archeologica dell'area e fornisce ulteriori elementi per la ricostruzione della Faenza romana. Gli scavi, propedeutici alla realizzazione dell'isola ecologica interrata, hanno portato alla luce pavimentazioni in "esagonette laterizie" e un lacerto di mosaico a tessere bianche e nere. Il ritrovamento, emerso a fine agosto, è stato reso noto durante una conferenza sulla Faenza romana organizzata da Italia Nostra a Palazzo Laderchi.

