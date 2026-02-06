Carnevale 2026 | il Taburno si maschera Sfilate carri e solidarietà tra i borghi sanniti

Tempo di lettura: 3 minuti Dalle sfilate tradizionali di Foglianise e Campoli alla "Morte del Carnevale" a Cautano, fino al trekking urbano di Melizzano e alla festa dedicata ai piccoli di Torrecuso: ecco la guida per alcuni degli eventi sul territorio. Il comprensorio del Taburno si prepara a vivere un Carnevale 2026 all'insegna della creatività e del senso di comunità. Da venerdì 13 a martedì 17 febbraio, i comuni della zona trasformeranno piazze e vicoli in palcoscenici a cielo aperto, unendo le tradizioni secolari a nuove iniziative di solidarietà e promozione del territorio. Torrecuso: il paradiso dei bambini (Venerdì 13 febbraio) Ad aprire le danze sarà Torrecuso venerdì 16 febbraio.

