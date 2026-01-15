Carnevale vergatese | si fa festa con sfilate di carri e animazioni

Il Carnevale Storico di Vergato si svolgerà nel febbraio 2026, con sfilate di carri e animazioni nelle domeniche dell’8 e 15 febbraio, e un’anteprima il 31 gennaio al Centro Sociale “Franco Nanni”. Dopo il successo del 143° Carnevale del 2025, l’evento conferma la tradizione di festeggiamenti e momenti di convivialità nel territorio.

Il Carnevale Storico di Vergato nel 2026 si svolgerà con eventi principali nelle domeniche dell'8 e 15 febbraio 2026, con un'anteprima il 31 gennaio 2026 al Centro Sociale "Franco Nanni", seguendo il successo delle passate edizioni, come il 143° Carnevale che si è tenuto nel 2025.

