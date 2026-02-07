Carri giochi e sfilate Il Carnevale è servito Divertimento per tutti dal centro ai giardini

Il Carnevale torna a Macerata con una serie di eventi che coinvolgono grandi e piccoli. I carri colorati, le sfilate e i giochi animano le strade del centro e dei giardini, portando allegria e movimento. È la 36ª edizione del Carnevale Maceratese, insieme alla quarta dedicata ai bambini, e in molte piazze si respira già il clima di festa. La città si prepara a vivere pomeriggi di divertimento, con tanta musica e allegria per tutti.

Carri, sfilate e giochi tornano protagonisti dei pomeriggi in città con la 36ª edizione del Carnevale Maceratese e la 4ª edizione del Carnevale per Bambini. "Due appuntamenti punto di riferimento del nostro centro storico - dichiara Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi e al Turismo - che non sarebbero possibili senza il lavoro appassionato delle Pro Loco e degli uffici preposti". "Un momento di fantasia e condivisione", come sottolineato dalla vicesindaco Francesca D’Alessandro, che partirà domenica 15 febbraio all’ovale dei giardini Diaz con il Carnevale Maceratese organizzato dalla Pro loco di Piediripa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

