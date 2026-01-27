Moria di pesce nel porticciolo di Santo Spirito | disposte analisi per chiarire le cause

La moria di pesci nel porticciolo di Santo Spirito a Bari ha suscitato preoccupazione e attenzione. Sono state disposte analisi per comprendere le cause di questo fenomeno che ha coinvolto migliaia di pesci spiaggiati. L’obiettivo è chiarire le ragioni di questo evento e valutare eventuali interventi necessari per tutelare l’ambiente marino della zona.

Sopralluogo congiunto di Capitaneria di Porto e Asl dopo la migliaia di pesci rinvenuti a riva: campionamenti in laboratorio per chiarire le cause Hanno fatto rapidamente il giro dei social le foto e i video che mostrano migliaia di pesci spiaggiati sulle rive del porticciolo di Santo Spirito, a Bari. Le immagini, diffuse da residenti e passanti, hanno acceso interrogativi e preoccupazione tra i cittadini, colpiti dall’improvvisa moria. Al momento non esiste ancora una spiegazione ufficiale sull’accaduto. Nella mattinata, però, la Capitaneria di Porto è intervenuta sul posto per un sopralluogo congiunto insieme al personale dell’Asl competente.🔗 Leggi su Baritoday.it

