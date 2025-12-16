Nel 2030 la chiesa di Santo Spirito diventerà una biblioteca universitaria | VIDEO

Nel 2030, la chiesa di Santo Spirito a Venezia si trasformerà in una biblioteca universitaria. Il progetto, approvato da Senato, Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli studenti, prevede la riqualificazione dell'edificio in Fondamenta delle Zattere, segnando un nuovo capitolo per l'uso culturale e accademico dello storico sito.

Al via il percorso per la realizzazione di una Biblioteca di Ateneo nella Chiesa dello Spirito Santo a Venezia in Fondamenta delle Zattere: il progetto ottiene il via libera da parte di Senato e Consiglio di Amministrazione e l’approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti. È. Veneziatoday.it

La chiesa di Santo Spirito diventa biblioteca universitaria, l'assessore Mar alla presentazione del progetto firmato Ca' Foscari - Oggi la firma dell'addendum al protocollo d'intesa del 2024, tra la Diocesi di Venezia e l’Università Ca’ Foscari, che stabilisce entro il 30 settembre 2026 l'atto di costituzione del diritto reale ... live.comune.venezia.it

Spirito Santo, la chiesa (chiusa da 20 anni) diventerà una biblioteca su tre piani: firmato l'accordo tra Ca’ Foscari e il patriarca Moraglia - Una biblioteca su tre piani con 2mila metri lineari di libri e 290 posti: la nuova 'casa del sapere' sarà realizzata direttamente nella chiesa dello ... msn.com