Il Carnevale Storico di Castelbuono 2026 | sfilate in maschera carri e animazione per bambini

Il Carnevale Storico di Castelbuono torna a riempire le strade della città con sfilate in maschera, carri colorati e tanta animazione per i più piccoli. L’edizione 2026 promette di essere tra le più vivaci di sempre, con eventi che coinvolgono tutta la comunità e attirano visitatori da fuori paese. La festa si prepara a lasciare il segno, con un programma ricco di sorprese e divertimento per grandi e piccini.

Il Carnevale Storico di Castelbuono torna a essere protagonista con un'edizione 2026 ricca di contenuti, collaborazioni e momenti di grande spettacolo, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della comunità.La manifestazione inoltre, da quest'anno, è stata ufficialmente.

