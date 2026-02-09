48° Carnevale dei Ragazzi di Arenzano con carri allegorici maschere animazione e spettacoli

Questa domenica si svolge il 48° Carnevale dei Ragazzi di Arenzano. Centinaia di persone si radunano per vedere carri allegorici, maschere, spettacoli e animazioni. L’evento, tra i più attesi in Liguria, porta in strada bambini e famiglie pronti a divertirsi e a vivere il carnevale in modo semplice e diretto. La giornata promette di essere ricca di colori e allegria, con tante sorprese per grandi e piccoli.

Grande attesa per il 48° Carnevale dei Ragazzi di Arenzano, uno degli eventi di carnevale più seguiti della Liguria, quest'anno in programma domenica 15 febbraio. Si parte alle ore 14 dal Piazzale del Mare.La grande passione e il divertimento per la realizzazione di questo evento, a cura del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Carnevale Arenzano Maschere e carri allegorici. C’è il carnevale dei ragazzi. Tutti gli appuntamenti Questa mattina Montevarchi si prepara a celebrare il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 71esima edizione. Il Carnevale accende Jesolo con spettacoli, carri allegorici e giochi Jesolo si prepara a festeggiare il Carnevale con quattro giornate di spettacoli, carri allegorici e giochi per grandi e bambini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Arenzano Argomenti discussi: La Mascherina d’Oro 2026; A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di Carnevale - FoggiaToday; Sei carri allegorici e 463 maschere, debutto di successo per il Carnevale dei ragazzi; Carnevale Cremasco 2026, tutto esaurito per la prima sfilata dei carri nel ricordo di Stanghellini. Marina di Ravenna apre il Carnevale dei ragazzi con musica e coloriMarina di Ravenna ha ospitato il primo appuntamento del Carnevale dei ragazzi di Ravenna, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Diocesi di Ravenna-Cervia, che anche quest’anno ha richiama ... ravennawebtv.it A Venezia il Carnevale dei Ragazzi dedicato ai temi delle Olimpiadi(ANSA) - VENEZIA, 09 FEB - È stato presentato a Ca' Giustinian a Venezia, il 17/o Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia, presenti Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Bien ... msn.com La cinquantottesima edizione del Carnevale dei Ragazzi di Fellette di Romano d'Ezzelino ha rinnovato e superato i fasti degli anni scorsi facebook

