Altra notturna per il Carnevale di Viareggio Burlamacco d’oro al fotoreporter Ferri poi i carri e i fuochi d’artificio

Questa notte a Viareggio si è svolta un’altra sfilata notturna del Carnevale. I carri hanno attraversato le vie illuminate, mentre i fuochi d’artificio hanno riempito il cielo. Durante l’evento, il fotoreporter Ferri ha ricevuto il Burlamacco d’oro, il riconoscimento più atteso. La speranza ora è di poter sfilare anche senza pioggia, come successo in passato.

Viareggio, 12 febbraio 2026 – Un altro corso in notturna. Come quello di sabato nella speranza che questa volta si possa sfilare senza tenere l'ombrello in mano. C'è un'allerta meteo sulla Toscana, ma soprattutto per le zone interne e comunque il peggio dovrebbe esaurirsi entro mezzogiorno. Nel pomeriggio il tempo dovrebbe volgere al bello in modo da permettere un'uscita dei carri senza patemi d'animo e senza il rischio di sciuparli. A Viareggio il Carnevale sfila in notturna (nonostante il maltempo) Il corso del Giovedì grasso. Viareggio prepara dunque un giovedì grasso che avrà, ovviamente, nel corso mascherato (partenza fissata alle 17) il fiore all'occhiello di una serie di eventi e appuntamenti.

