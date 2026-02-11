Questa sera a Viareggio si svolge il terzo corso di Carnevale, questa volta in notturna. La città si prepara a riempire le strade di maschere e carri colorati, con numerosi partecipanti pronti a divertirsi e vivere la tradizione. La sfilata prenderà il via nel tardo pomeriggio e continuerà fino a notte fonda, attirando tantissimi spettatori lungo il percorso.

Viareggio, 11 febbraio 2026 – Il 12 febbraio è Giovedì Grasso e Viareggio celebra il Carnevale con il terzo corso mascherato. Sui viali a mare tornano protagoniste le opere allegoriche degli artisti del Carnevale, che sfileranno in notturna a partire dalle 17. FOTO UMICINI Musica, maschere, movimenti e coreografie daranno vita a uno spettacolo coinvolgente con 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Al termine del corso notturno è in programma lo spettacolo coi fuochi d’artificio e la musica. Biglietto unico al prezzo speciale di 15 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Giovedì Grasso di Viareggio, arriva il terzo corso di carnevale (in notturna)

