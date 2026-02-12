Carnevale di Sori 2026 con sfilata dei carri allegorici balli musica e merenda per tutti

Domenica 15 febbraio, alle 14:30, torna il Carnevale di Sori. La festa inizia in piazza Giacomo Ghio con la sfilata dei carri allegorici. Poi ci saranno balli, musica e merenda per tutti. La città si prepara a vivere un pomeriggio di allegria e colori.

Domenica 15 febbraio dalle ore 14:30 arriva il Carnevale di Sori: appuntamento dalle 14:30 in piazza Giacomo Ghio per la sfilata dei carri.Al termine della sfilata ci saranno balli, animazione e, come sempre, merenda per tutti offerta dal Civ di Sori.

