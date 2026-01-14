Il Carnevale di Foiano si avvicina, portando con sé tradizione e convivialità. Quest’anno, le piazze del paese si arricchiranno di eventi dedicati al cibo di strada e ai camperisti, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica tra sapori locali e momenti di socialità. Un’occasione per scoprire le radici della cultura toscana in un’atmosfera semplice e coinvolgente.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Street Food e Camperisti per animare le piazze del paese. Rinnovata per questa edizione l'apprezzata iniziativa del cibo di strada, che offrirà ai visitatori l'occasione di degustare piatti della tradizione toscana e non solo. Un evento che unisce il gusto e l'arte della cucina in un'atmosfera di festa. Per i camperisti, sarà nuovamente disponibile l'area sosta dedicata ai camper, attrezzata e collegata con navette per garantire il massimo comfort e permettere ai visitatori di vivere il Carnevale senza preoccupazioni logistiche. Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conto alla rovescia per il Carnevale di Foiano

Foiano in cammino verso il Carnevale, conto alla rovescia anche per quello dell'Orciolaia; Foiano in cammino verso il Carnevale, conto alla rovescia anche per quello dell'Orciolaia; Verso il Carnevale dell'Orciolaia: carri e maschere nel tratto di via Fiorentina chiuso dal cantiere; Caramelle ai bambini e carbone ai grandi del mondo. Così la Befana alla Città del Natale ad Arezzo.

