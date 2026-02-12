Carnevale | a Foiano tutto pronto per il programma del terzo fine settimana

A Foiano della Chiana si prepara il terzo fine settimana di Carnevale. Da venerdì a domenica, la città si anima con spettacoli, sfilate e iniziative che richiamano tanta gente. La festa è già nel pieno e le strade si riempiono di colori e allegria, mentre gli organizzatori lavorano per garantire un programma ricco di sorprese e divertimento.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Il Carnevale di Foiano della Chiana si appresta a vivere il suo terzo fine settimana, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, con un programma ricco di eventi che uniscono spettacolo, cultura, socialità e solidarietà, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici del panorama carnevalesco italiano. ''Questo terzo fine settimana del Carnevale si conferma come un appuntamento che riesce a coinvolgere tutta la comunità, con un programma ricco, inclusivo e capace di intrecciare la tradizione della manifestazione e l'innovazione di queste ultime edizioni, Un vero e proprio mosaico di eventi dove ognuno può trovare il suo spazio, tra risate, musica, cultura e la magia dei carri allegorici'', spiega il Presidente del Carnevale di Foiano, Andrea Capannelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

