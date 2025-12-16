Terzo fine settimana di Tutti Matti sotto Zero

Il terzo fine settimana di Tutti Matti sotto Zero continua a sorprendere con la sua programmazione, offrendo spettacoli di circo contemporaneo e magie nouvelle a Parma e provincia. La XI edizione del festival, in corso fino al 6 gennaio 2026, anima le festività natalizie con eventi per tutte le età e passioni, consolidando un appuntamento imperdibile per gli amanti delle arti performative.

Dopo i primi due weekend, prosegue la programmazione della XI edizione di Tutti Matti sotto Zero, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, che sino al 6 gennaio 2026, allieterà le feste natalizie a Parma e provincia con spettacoli, per tutte le età e tutti i gusti. Parmatoday.it

