La magia si rinnova | al lavoro per il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca

Il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca si prepara a rinnovarsi, portando allegria e tradizione nel cuore della provincia di Lecce. Mentre le festività natalizie si avvicinano, gli organizzatori sono al lavoro per creare un evento coinvolgente che celebra la cultura locale e la gioia del carnevale. Un appuntamento atteso da tutta la comunità.

CORSANO – Mentre ovunque le giornate si animano per l’arrivo delle feste natalizie e di capodanno, a Corsano già si guarda al carnevale. La macchina organizzativa della 42esima edizione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, infatti, è già a pieno regime, con centinaia di volontari e. Lecceprima.it Padula/Arenabianca - ?????? Transumanza: la magia della tradizione che si rinnova! ?????? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La magia si rinnova: al lavoro per i giganti del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca - Nella zona industriale del paese, artigiani all'opera per dare forma alle grandi opere di cartapesta che entreranno in competizione a febbraio, per la 42esima edizione della colorata e festosa kermess ... lecceprima.it

