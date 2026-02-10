Carnevale Strianese quattro giorni di festa | 42ª edizione tra carri musica e spettacoli

Il Carnevale Strianese torna con la sua 42ª edizione e porta in strada carri, musica e spettacoli. La festa si svolgerà dal 14 al 17 febbraio e coinvolgerà tutta la comunità, che aspetta questa occasione per divertirsi e vivere momenti di allegria. Sono quattro giorni di eventi che attirano tante persone, tra residenti e visitatori, pronti a godersi la tradizione e l’energia di questa manifestazione.

Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazione del Manifesto ufficiale è entrato nel vivo un appuntamento importantissimo per Striano, costruito dal lavoro dei carristi, dei rioni, delle associazioni e di tanti volontari. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Protagonisti saranno i carri allegorici di nuova realizzazione, dedicati a temi di attualità come intelligenza artificiale, potere e innovazione tecnologica, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e dalle animazioni per famiglie e bambini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Carnevale Strianese

A Striano torna il Carnevale, e con lui quattro giorni di festa.

Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Strianese

Argomenti discussi: Torna il Carnevale Strianese: quattro giorni di festa tra carri, musica e spettacoli; Cinque milioni di click, uno strike e un dubbio giuridico: gossip, diffamazione e tutela della reputazione -; Il Napoli soffre ma piega la Fiorentina: tre punti al Maradona, apprensione per Di Lorenzo; Torna il Carnevale Strianese | quattro giorni di festa tra carri musica e spettacoli.

Torna il Carnevale Strianese: quattro giorni di festa tra carri, musica e spettacoliIl Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazi ... napolitoday.it

Striano, Carnevale: quattro giorni di festa per la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoliSTRIANO – Il Carnevale Strianese torna a colorare le strade della città con la sua 42ª edizione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Una manifestazione Striano, Carnevale: quattro giorni di festa per ... marigliano.net

#CarnevaleStrianese, tutto pronto per la 42ª edizione - facebook.com facebook