Carnevale 2026 a Bari | eventi sfilate e feste in tutti i quartieri della città

A Bari il Carnevale 2026 si prepara a essere una festa che coinvolge tutta la città. Iniziative, sfilate e feste si svolgeranno in ogni quartiere, portando in strada scuole, associazioni e gruppi sportivi. I Municipi hanno messo insieme un calendario ricco di eventi per rendere il Carnevale un momento di festa condivisa tra tutti i cittadini.

Dal 13 al 17 febbraio piazze, strade, parchi e spazi pubblici ospiteranno sfilate, feste di quartiere, laboratori, animazione, musica, balli e iniziative per tutti · venerdì 13 febbraio, nel quartiere San Pio (Municipio 5), dalle ore 15 alle 17.30, si terrà la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”, il Carnevale di comunità promosso dalla Parrocchia della Natività di Nostro Signore insieme alle scuole e alle associazioni del territorio. L’edizione 2026, dedicata al tema dell’abbraccio, mette al centro inclusione, partecipazione e solidarietà, coinvolgendo bambini, famiglie e realtà educative e sociali del quartiere.🔗 Leggi su Baritoday.it

La città di Sarzana si prepara a tornare a vestirsi di festa con il Carnevale.

Il Carnevale 2026 in Emilia-Romagna propone un calendario ricco di eventi tra sfilate, parate e feste in maschera.

