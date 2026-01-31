La città si veste da Masha e Orso Tornano i colori del Carnevale Previste sei sfilate nei quartieri

La città di Sarzana si prepara a tornare a vestirsi di festa con il Carnevale. Sei sfilate sono in programma nei quartieri, tutte organizzate dai volontari locali. La tradizione, che si era un po’ affievolita, sta tornando a coinvolgere tutta la comunità. Le strade si riempiranno di colori e maschere, con i bambini e le famiglie pronti a partecipare. Quest’anno, il Carnevale promette di essere ancora più vivace e divertente.

Sarzana e i quartieri si mascherano proseguendo l’allegra tradizione che da qualche anno è tornata forte grazie all’impulso e fantasia dei volontari. Carri allegorici, coriandoli, stelle filanti e tanta allegria sono gli ingredienti che accompagneranno gli appuntamenti. Manca esattamente una settimana all’inizio del Carnevale sarzanese, senza dubbio la festa attesa con più trepidazione dai più piccoli e non soltanto. Sono lontani i tempi in cui ogni quartiere poteva contare sul proprio carro allegorico, ma anche quest’anno, grazie allo straordinario impegno del gruppo Trebbiatori di San Lazzaro, il Comune di Sarzana riuscirà a garantire sei sfilate impreziosite dai due carri ispirati alla serie Masha e Orso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

