Carnevale 2026 | calendario parate sfilate e feste in maschera

Il Carnevale 2026 in Emilia-Romagna propone un calendario ricco di eventi tra sfilate, parate e feste in maschera. A Bologna e nelle città della Città Metropolitana si alternano tradizione e innovazione, offrendo occasioni di incontro per tutte le età. Dalle celebrazioni storiche di Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto alle iniziative dedicate alle famiglie, il Carnevale rappresenta un momento di convivialità e cultura locale.

Il Carnevale a Bologna e in tutta il territorio della Città Metropolitana offre ogni anno un mix di tradizione, comunità e festa: dalle sfilate storiche e popolari di Pieve di Cento e San Giovanni in Persiceto, alle celebrazioni dedicate alle famiglie e ai bambini, fino agli eventi più moderni e.

