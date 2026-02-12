Carlo Conti sulla rinuncia di Andrea Pucci | Mi dispiace per lui sia professionalmente che umanamente

Carlo Conti si dice dispiaciuto per Andrea Pucci, che ha rinunciato a essere co-conduttore di Sanremo 2026. Durante una trasmissione su RadioRai2, il conduttore toscano ha espresso il suo rammarico, sottolineando che la decisione di Pucci lo colpisce sia dal punto di vista professionale che umano. Conti non ha nascosto la sua delusione, definendo la situazione un peccato, e ha lasciato intendere che capisce le ragioni dietro la scelta dell’amico.

Nel corso della sua ospitata a La Pennicanza su RadioRai2, Carlo Conti ha parlato della recente vicenda legata alla rinuncia di Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, spiegando il suo punto di vista sulla controversa scelta.

Carlo Conti ha spiegato perché ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore a Sanremo.

Il conduttore Carlo Conti si è detto dispiaciuto per Andrea Pucci, coinvolto in qualche modo nella kermesse di Sanremo 2026.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti sulla rinuncia di Andrea Pucci: È stata una sua scelta. Irina Shayk? La sua presenza era già prevista; Carlo Conti rompe il silenzio sul forfait di Andrea Pucci a Sanremo 2026, mi dispiace che abbia rinunciato; Carlo Conti: La rinuncia di Pucci scelta autonoma. L'ho chiamato perché riempie i teatri; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra.

Sanremo 2026, Carlo Conti sulla rinuncia di Andrea Pucci: È stata una sua scelta. Irina Shayk? La sua presenza era già previstaNelle poche settimane che precedono l'inizio del Festival già si respira un'aria tesa tra indiscrezioni e polemiche. Tra queste, la più recente riguarda la rinuncia alla co – conduzione da parte del c ... corrieredellumbria.it

Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci: le sue paroleCarlo Conti commenta il caso Andrea Pucci dopo le polemiche che hanno portato il comico a rinunciare a Sanremo 2026. blogtivvu.com

