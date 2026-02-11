Sanremo 2026 Conti | Per Pucci mi dispiace umanamente e professionalmente

Il conduttore Carlo Conti si è detto dispiaciuto per Andrea Pucci, coinvolto in qualche modo nella kermesse di Sanremo 2026. Conti ha commentato che, pur potendo scherzarci su, umanamente e professionalmente, la situazione non gli fa piacere. La discussione sui protagonisti di questa edizione continua a tenere banco, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – "Ci si può scherzare però mi dispiace molto per Andrea (Pucci, ndr) sia umanamente che professionalmente. La sua è stata una scelta autonoma". Così Carlo Conti in collegamento telefonico con 'La Pennicanza', il programma di Fiorello e Biggio. Lo showman ha chiamato in diretta il direttore artistico del festival, in questo momento a.

