Strategie mini invasive evolute All’ospedale di Legnano cardiochirurgia d’avanguardia

Da ilgiorno.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Ospedale di Legnano, la cardiochirurgia si distingue per l’adozione di strategie mini invasive evolute. Nel 2025, si registra un aumento degli interventi di sostituzione della valvola aortica, eseguiti con tecniche innovative come la mini-toracotomia. Questi progressi permettono di ridurre l’impatto chirurgico e favoriscono un recupero più rapido, confermando l’impegno dell’ospedale nell’offrire prestazioni di alta qualità in un contesto all’avanguardia.

Si affinano le tecniche in Cardiochirurgia all’ Ospedale di Legnano. Il 2025 fa registrare un crescente numero di interventi di sostituzione della valvola aortica eseguiti con approccio mini-invasivo, in particolare mediante mini-toracotomia. Lo scorso anno sono state eseguite 24 operazioni di sostituzione della valvola aortica e 6 della valvola aortica e della valvola mitralica contemporaneamente (novità assoluta). Altri 62 gli interventi di sostituzione della valvola mitralica realizzati con mini accesso toracico. Una tecnica che sta rapidamente guadagnando spazio grazie ai vantaggi per il paziente: riduzione del trauma chirurgico, degenza più breve e recupero funzionale più rapido rispetto alla sternotomia tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

strategie mini invasive evolute all8217ospedale di legnano cardiochirurgia d8217avanguardia

© Ilgiorno.it - Strategie mini invasive evolute. All’ospedale di Legnano cardiochirurgia d’avanguardia

Leggi anche: Intervento endoscopico all’avanguardia all’Ospedale di Ariano Irpino

Leggi anche: Intervento endoscopico all’avanguardia all’Ospedale arianese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Strategie mini invasive evolute. All’ospedale di Legnano cardiochirurgia d’avanguardia; All'ASST Ovest Milanese nuovi traguardi in cardiochirurgia: tra innovazione ed interventi mini-invasivi.

strategie mini invasive evoluteAll’ASST Ovest Milanese nuovi traguardi in cardiochirurgia: tra innovazione ed interventi mini-invasivi - La cardiochirurgia dell’Ospedale di Legnano si conferma tra i reparti più dinamici e innovativi del settore, con un crescente numero di interventi di sostitu ... settenews.it

strategie mini invasive evoluteNuovi traguardi nella cardiochirurgia mini-invasiva all’Ospedale di Legnano - Nel 2025 eseguiti 24 interventi di sostituzione della valvola aortica i con la tecnica della mini- legnanonews.com

Chirurgia mini-invasiva evoluta e sicura ma non adatta a tumori estesi - invasiva è oggi uno degli approcci più evoluti e sicuri per il trattamento di diversi tumori dell’apparato digerente, genitale e urinario: viene ... notizie.tiscali.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.