Cardello e Buceti | Il regolamento per l’alienazione dei beni del Comune è finalmente realtà

Il Comune di Catania ha approvato ufficialmente il nuovo regolamento che disciplina la vendita o la cessione di beni non più utili all’ente. Dopo mesi di attese e discussioni, il documento è stato adottato, rendendo più semplice e trasparente il processo di alienazione. Il sindaco Cardello e l’assessore Buceti hanno annunciato che ora si può procedere con le operazioni di vendita, per mettere a reddito le proprietà che non servono più al funzionamento del Comune.

"Il regolamento per l'alienazione dei beni del comune di Catania, non indispensabili per l'ente, è finalmente realtà". E' quanto annunciato dalla commissione comunale al Patrimonio, presieduta dal consigliere Andrea Cardello, e di quella all'Urbanistica, presieduta dal consigliere Erio Buceti. " Un importante risultato che sgrava l'amministrazione comunale dai costi di gestione e manutenzione di immobili e beni che non risultano più strategici per l'Ente così da ottimizzare in modo efficace l'intero patrimonio comunale", si legge nella nota. "È una scelta politica chiara e netta – affermano Andrea Cardello ed Erio Buceti- che porta alla volontà precisa di trasformare ciò che attualmente è un peso in opportunità, ciò che è un costo per la collettività in risorse e sottrare il degrado convertendolo in sviluppo.

