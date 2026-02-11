Comune e Consiglio a confronto con il sindacato interforze sul riuso dei beni confiscati
Il Comune di Catania ha incontrato i rappresentanti di Usmia Interforze a Palazzo degli Elefanti. Durante gli incontri, si è parlato di come riutilizzare i beni confiscati e di questioni che riguardano il personale delle forze armate e di polizia. Le discussioni sono state dirette e concrete, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche e immediatamente applicabili. Nessun discorso teorico, solo fatti e proposte chiare.
Il Comune di Catania ha ospitato a Palazzo degli Elefanti una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti di Usmia Interforze (Unione sindacale militari interforze associati), dedicati a temi di interesse pubblico e al sostegno del personale delle forze armate e dell’ordine impegnato sul.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
