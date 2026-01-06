Epifania Befana e Re Magi portano dolci e caramelle sulle auto d' epoca

In occasione dell’Epifania, i gruppi “Passione...auto e moto d’epoca Palermo” e “Fiat 500 & 126 Palermo” si sono incontrati per condividere momenti di festa, portando dolci e caramelle sulle auto d’epoca. L’evento ha rappresentato un’occasione per concludere le festività natalizie e augurarsi un nuovo anno ricco di iniziative motoristiche e solidali.

In occasione dell'Epifania i gruppi "Passione.auto e moto d'epoca Palermo" e "Fiat 500 & 126 Palermo" si sono riuniti per concludere le feste natalizie e augurarsi un nuovo anno ricco di tanti eventi sia motoristici che solidali. Intorno alle ore 9 i partecipanti si sono dati appuntamento a.

