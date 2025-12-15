Incidente a Roma | scontro tra automobilisti vettura ribaltata dopo la carambola Grave un 53enne

Domenica sera a Roma, nella zona di Piana del Sole a Ponte Galeria, si è verificato un grave incidente tra tre vetture. Uno degli automezzi ha ribaltato dopo una carambola, coinvolgendo altri veicoli e causando il ferimento di un uomo di 53 anni. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Scontro tra automobilisti domenica sera a Roma, nella zona di Piana del Sole, a Ponte Galeria. Tre le vetture coinvolte, con una che ha terminato la propria corsa ribaltata. Due i feriti, fra cui uno trasportato in ospedale in gravi condizioni.Incidente via della MuratellaL'incidente stradale è. Romatoday.it Scontro tra un'automobile e una minicar a Formello (Roma): 16enne perde la vita Incidente a Formello: scontro tra automobilisti, morta una ragazza di 16 anni a bordo di una microcar - Alla guida di una microcar l'adolescente si è scontrata ... romatoday.it

