Impresa Brignone sesta nel gigante di Kronplatz a 8 mesi dall’infortunio Goggia out

L’impresa Brignone, sesta nel gigante di Kronplatz a otto mesi dall’infortunio, dimostra il suo impegno e determinazione nel ritorno alle competizioni. Con Goggia assente, il risultato evidenzia la tenacia delle atlete italiane nello sci alpino, nonostante le sfide fisiche e mentali affrontate nel percorso di recupero.

SCI ALPINO. Dopo 8 mesi lontano dalle gare per il terribile infortunio Federica dà prova di grande coraggio. La bergamasca, invece, cade dopo poche porte nella prima manche. Federica Brignone c’è, eccome. A otto mesi dall’infortunio che le ha distrutto la gamba sinistra, al cancelletto di partenza non si è tirata indietro, disputando due belle discese che le hanno permesso di arrivare settima nella prima manche e sesta a fine gara, prima delle azzurre. Meno bene, invece, la bergamasca Sofia Goggia che è uscita dopo poche porte della prima prova. «Mi son sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Federica Brignone, miracolo a Kronplatz: sesta in gigante 300 giorni dopo l'infortunioFederica Brignone ha raggiunto un risultato significativo a Kronplatz, classificandosi sesta in gigante a circa 300 giorni dal suo infortunio.

Sci, il ritorno di Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 292 giorni dall'infortunio: in testa HectorDopo 292 giorni dall'infortunio, Federica Brignone torna a gareggiare nel gigante di Kronplatz.

