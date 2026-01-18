Dopo un periodo di tensione, Allegri si trasforma in Max pensante, riflettendo sulla crescita del Milan. Il tecnico sottolinea l’umiltà della squadra e respinge le accuse di fortuna, ribadendo l’importanza del percorso e del lavoro quotidiano. In vista della sfida con il Lecce, questa fase di calma e analisi rappresenta un momento di maturità per il club, lontano da provocazioni e sensazionalismi.

Fortunato a chi? Concetto rispedito al mittente. L’Allegri furioso, in panchina, lascia il posto al Max razional-popolare, alla vigilia di Milan-Lecce di questa sera alle 20.45 a San Siro. Razionale nella filosofia, sì. E garbato. Ma i puntini sulle “i” vanno messi. Quindi, se si parla di buona sorte al Sinigaglia (1-3 il finale, 18-7 il conteggio dei tiri) e Cesc Fabregas afferma che rinvincerebbe quella partita otto volte su dieci. "La fortuna è una componente, te la devi andare a cercare. Ma parlare di fortuna è anche una mancanza di rispetto: stiamo facendo discreti risultati, siamo umili e lavoriamo sui nostri limiti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dall’Allegri furioso al Max pensante. "Il Milan è umile e sta crescendo. Irrispettoso dire che sia fortunato»

Leggi anche: Milan, Allegri dopo la vittoria a Cagliari: “Difensore? Assolutamente no, abbiamo Odogu che sta crescendo…”

Leggi anche: Atalanta-Milan, Allegri promuove Leao: “Sta crescendo. Può arrivare a 20 gol, ma …”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dall’Allegri furioso al Max pensante. "Il Milan è umile e sta crescendo. Irrispettoso dire che sia fortunato» - Füllkrug ha subito un furto da 500mila euro nella sua stanza d’hotel ... sport.quotidiano.net