Capello durissimo dopo Inter-Arsenal | La differenza è la tecnica In Italia ai bambini insegniamo la tattica

Dopo la sfida tra Inter e Arsenal, Fabio Capello ha commentato l'importanza della tecnica nel calcio. Nel suo intervento a Sky Sport, ha sottolineato come in Italia si privilegi l'insegnamento della tattica ai giovani, rispetto alla formazione tecnica. La sua riflessione evidenzia un aspetto centrale del calcio italiano, invitando a considerare un equilibrio tra aspetti tecnici e tattici per migliorare le prestazioni delle squadre.

Le parole di Fabio Capello dopo Inter-Arsenal a Sky Sport non sono una semplice analisi del match, ma una riflessione profonda sullo stato del calcio italiano. L’ex allenatore ha puntato il dito su ciò che, a suo avviso, ha fatto la differenza a San Siro: la tecnica, prima ancora della tattica. “ Velocità di palla, passaggio e differenza di tecnica. Questo il divario tra Inter e Arsenal stasera ”, ha spiegato Capello, sottolineando come la squadra di Arteta abbia mostrato una qualità superiore nella gestione del pallone. “ La palla va velocissima e i giocatori dell’Arsenal non sbagliano un controllo e in area di rigore, pur pressati, non buttano mai via un pallone”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Gravina ha capito che in Italia ai giovani si insegna troppa tattica e poca tecnica (Il Messaggero)Il calcio italiano sta riflettendo sulla formazione dei giovani calciatori, con un’attenzione crescente sulla qualità tecnica.

