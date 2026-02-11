Extension ai capelli per uno studio Usa sono rischiose per la salute

Un nuovo studio negli Stati Uniti mette in guardia sulle extension per capelli. Secondo i ricercatori, molte di queste extension contengono sostanze chimiche che potrebbero fare male alla salute. La scoperta preoccupa chi usa spesso questo tipo di prodotti, senza sapere cosa c’è dentro. La ricerca ha analizzato diversi marchi e ha trovato ingredienti potenzialmente dannosi. Ora si aspettano risposte e forse nuove regole per tutelare i consumatori.

Ecco l'articolo revisionato, strutturato secondo le regole fornite e con la lunghezza minima obbligatoria: Un recente studio statunitense ha rivelato la presenza di dozzine di sostanze chimiche potenzialmente dannose nelle extension per capelli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di questi prodotti sempre più diffusi a livello globale. La ricerca, condotta dal Silent Spring Institute e pubblicata sulla rivista *Environment & Health*, evidenzia la necessità di normative più stringenti per tutelare la salute dei consumatori e dei professionisti del settore. Il mercato globale delle extension è stimato raggiungere i 18 miliardi di dollari entro il 2028.