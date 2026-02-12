Capelli crespi | le soluzioni davvero efficaci per combattere il temuto effetto frizz in inverno

In inverno, i capelli crespi diventano un problema comune. Il freddo e l’umidità accentuano l’effetto frizz, rendendo difficile gestire l’acconciatura. Molti si chiedono quali siano le soluzioni davvero efficaci per domare la chioma e mantenerla morbida e lucente anche nei mesi più freddi. La buona notizia è che ci sono trucchi semplici e prodotti mirati che funzionano, basta saperli usare nel modo giusto.

Capelli crespi, perché in inverno sono più elettrici? Dai capelli crespi e arruffati a quelli spenti e disidratati che sembrano zucchero filato (avete presente?), il frizz invernale è molto democratico. Infatti può colpire chiunque, indipendentemente dal tipo di capello. Perché, però, la chioma risulta più elettrica durante la stagione fredda? Forse non per il motivo che si potrebbe immaginare. «Non è il freddo in sé a danneggiare i capelli, ma l'insieme di fattori che lo accompagnano», spiega Igor Rago, Creative Director ghd Italia. «Aria gelida e vento disidratano il fusto, rendendo i capelli più secchi, opachi e fragili, mentre gli sbalzi di temperatura tra esterni freddi e ambienti riscaldati stressano la fibra capillare».

